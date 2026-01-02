فرزندی پور: سقوط پراید در جاده برزک ۴ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی پراید در محور برزک (نرسیده به دوراهی کارخانه سیمان) در عصر روز دوازدهم دی ماه به دره سقوط کرد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت خبر، آمبولانس پایگاه‌های سادیان و برزک به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان با اشاره به جزئیات مصدومان تصریح کرد: در این سانحه چهار نفر متشکل از یک دختر ۱۳ ساله با وضعیت نسبتاً بدحال، یک پسر ۱۱ ساله با تروما به سر و دو خانم ۳۰ تا ۴۰ سال (یک نفر با وضعیت نسبتاً بدحال و دیگری با آسیب محدود به زانو) مصدوم شدند.

وی افزود: پس از انجام کمک‌های اولیه و اقدامات درمانی لازم، چهار مصدوم حادثه با آمبولانس به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

