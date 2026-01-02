خشم جهاد اسلامی از اظهارات آپارتایدی «میکی زوهر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز جمعه در واکنش به اظهارات «میکی زوهر»، وزیر به اصطلاح فرهنگ رژیم صهیونیستی، بیانیه‌ای صادر کرد.

این جنبش سخنان زوهر را که مدعی حق مالکیت اشغالگران بر غزه و کرانه باختری شده و فلسطینی ها را «میهمان» خوانده بود، بازتابی صریح از یک ایدئولوژی نژادپرستانه و استعماری دانست که هدف آن نادیده گرفتن واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی برای پیشبرد پروژه‌های الحاق و کوچ اجباری است.

جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: این ادعاها تنها تکرار دروغ‌های قدیمی استعمارگران است. این تلاش مذبوحانه برای تبدیل صاحب اصلی زمین به میهمان و معرفی اشغالگر به عنوان مالک، همزمان باعث انزجار و ترحم نسبت به حال آنهاست.

جهاد اسلامی تصریح کرد: حقیقت فلسطین از «بحر تا نهر» (دریای مدیترانه تا رود اردن) به عنوان سرزمینی اشغال شده، غیرقابل جعل است و رژیم غاصب هیچ سندی برای نفی مالکیت تاریخی فلسطینیان، جز افسانه‌های موهوم ندارد.

در ادامه این بیانیه به تفاوت پیوند ملت فلسطین با خاک خود و وضعیت شهرک‌نشینان اشاره شده است.

جهاد اسلامی با یادآوری دهه ها مقاومت و ایثار ملت فلسطین خاطرنشان کرد که تمسک فلسطینی ها به هر وجب از خاک خود در مقابل فرار شهرک‌نشینانی که با اولین فشار به درب سفارتخانه‌ها پناه می‌برند، دلیلی زنده بر هویت صاحبان اصلی زمین است.

در این بیانیه آمده است: یاوه گویی های وزیر فرهنگ صهیونیستی نه تنها تحریف تاریخ، بلکه تلاشی برای ترویج گفتمان نفرت و توجیه جنایات جنگی و تداوم اشغالگری است.

در پایان این بیانیه، جنبش جهاد اسلامی ضمن تأکید بر موقتی بودن حضور اشغالگران اعلام کرد: ما فرزندان فلسطین، صاحبان این سرزمین هستیم و اشغالگران تنها بیگانگانی زودگذرند؛ تاریخ ثابت خواهد کرد که ما ماندنی هستیم و اشغالگری، دیر یا زود، محکوم به زوال است.