عضو جهاد اسلامی: هیچ قدرتی قادر به خلع سلاح مقاومت در غزه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «هیثم ابو الغزلان»، از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفتگو با المسیره تأکید کرد که حضور مقاومت در غزه غیرقابل چشم‌پوشی است و هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند آن را خلع سلاح کند.

وی افزود: مقاومت فلسطین در غزه دیدگاه روشنی دارد و موضوع خلع سلاح آن غیرقابل مذاکره است، موضوعی که طرف آمریکایی نیز به آن واقف است.

ابوالغزلان تأکید کرد که مقاومت تمام تلاش خود را برای موفقیت توافق‌های اخیر به کار خواهد گرفت.

پس از جنگ‌های متعدد میان اسرائیل و گروه‌های مقاومت فلسطین در سال‌های اخیر، توافق‌ها و آتش‌بس‌های موقت بارها برقرار شده‌اند، اما موضوع خلع سلاح مقاومت همواره یکی از خطوط قرمز گروه‌های فلسطینی باقی مانده است. گروه‌های فلسطینی بارها تاکید کرده‌اند که تا زمانی که اشغالگری ادامه یابد، سلاحشان را زمین نخواهند گذاشت.