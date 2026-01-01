جهاد اسلامی: رژیم صهیونیستی به دنبال بلعیدن کرانه باختری است

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر ایجاد واحدهای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری اشغالی و شمال شرق شهر الخلیل، تشدید خطرناک در چارچوب طرح تثبیت الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی است.

این جنبش در بیانیه خود افزود که این تشدید سیستماتیک تأیید می‌کند که عملیات نظامی که رژیم صهیونیستی علیه شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری انجام می‌دهد، اساساً با هدف تصرف و مصادره اراضی، به منظور تبدیل آنها به شهرک‌های صهیونیست‌نشین و ریشه کن کردن حضور فلسطینیان در آن است.

این بیانیه توضیح داد که اخبار منتشر شده در مورد قصد رژیم صهیونیستی برای لغو مجوزهای فعالیت ده‌ها مؤسسه بشردوستانه در کرانه باختری و نوار غزه، پس از تصمیم آن برای توقف فعالیت آژانس امداد و اشتغال برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، در چارچوب سیاست سیستماتیک برای محدود کردن حضور فلسطینیان و تحمیل محاصره‌ای جامع است که جنبه‌های مختلف زندگی معیشتی و انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جهاد اسلامی تاکید کرد که این سیاست‌ها، سیلی به همه طرف‌هایی است که روی مسیر سازش و مذاکره و نقش آمریکا در تأمین خواسته‌های فلسطینی‌ها حساب کرده بودند.

به نوشته این بیانیه رژیم صهیونیستی همچنان به نادیده گرفتن منشورها و قوانین بین‌المللی و توافقات امضا شده ادامه می‌دهد. این جنبش تأکید کرد که نیروهای مقاومت و مردم فلسطین به مقابله با این سیاست‌ها، با تمام راه‌ها و ابزارها، تا شکست و سرنگونی آنها ادامه خواهند داد.