عملیات جهاد اسلامی علیه اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری

جهاد اسلامی فلسطین از عملیات علیه اشغالگران در نزدیکی جبع در جنین در کرانه باختری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین- گردان جنین، با انتشار بیانیه‌ای از هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست در نزدیکی جبع در جنین در کرانه باختری اشغالی خبر داد.

در این بیانیه که بعد از ظهر امروز شنبه منتشر شده، آمده است: پس از برقراری مجدد تماس با یکی از یگان‌های رزمی جبع، رزمندگان ما تایید کردند که در ساعت ۳:۲۸ امروز، تجمع نظامیان اشغالگر را در پایگاه تازه‌تاسیس واقع در ترسله هدف رگبار شدید گلوله قرار داده‌اند.

گردان جنین تاکید کرد که در این عملیات، گلوله‌ها به طور دقیق به اهداف اصابت کرده و تلفات و جراحات قطعی در میان نظامیان دشمن صهیونیست بر جای گذاشته است.

