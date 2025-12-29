فدراسیون دوومیدانی: الزامی برای اعلام نتایج رکوردگیری وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه رکوردگیری دوومیدانی داخل سالن بهعنوان یکی از مراحل مهم ارزیابی ورزشکاران برای انتخاب تیم ملی (جمعه پنجم دیماه) در ورزشگاه آفتاب انقلاب و در دو بخش زنان و مردان برگزار شد. رقابتی که قرار است یکی از شاخصهای اصلی فدراسیون دوومیدانی برای تعیین ترکیب اعزامی به مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ که از ۱۷ تا ۱۹ بهمنماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد باشد. با این حال این رویداد نیز به سرنوشتی دچار شد که در ماههای اخیر بارها در تصمیمات و اتفاقات پیرامون دوومیدانی تکرار شده است و فدراسیون در قبال آن سکوت را در پیش گرفت.
با وجود برگزاری کامل این رکوردگیری فدراسیون دوومیدانی تاکنون هیچ گزارشی از نتایج، تعداد شرکتکنندگان یا حتی تصویری کلی از وضعیت آمادگی ورزشکاران ارائه نکرده است. سکوتی که باعث شده نهتنها علاقهمندان این رشته بلکه حتی جامعه تخصصی دوومیدانی نیز در بیخبری کامل از خروجی یکی از مهمترین مراحل انتخاب تیم ملی باقی بمانند.
این نخستینبار نیست که فدراسیون دوومیدانی ترجیح میدهد به جای اطلاعرسانی شفاف مسیر سکوت را در پیش بگیرد. پیش از این نیز حواشی مربوط به تیم ملی در رقابتهای برونمرزی از جمله اتفاقاتی که در جریان مسابقات کره جنوبی برای تیم ملی رخ داد بدون توضیح روشن و رسمی از سوی فدراسیون باقی ماند. حالا همان رویکرد در قبال رقابتی تکرار شده که مستقیماً با انتخاب نفرات تیم ملی در ارتباط است.
در شرایطی که فدراسیون دوومیدانی پیشتر اعلام کرده بود این رکوردگیری یکی از ملاکهای اصلی انتخاب تیم ملی برای حضور در قهرمانی آسیا خواهد بود عدم انتشار نتایج این پرسش را به وجود آورده که تصمیمگیریها بر چه مبنایی انجام میشود و معیارهای فنی دقیق چگونه ارزیابی خواهند شد. بهویژه آنکه شنیدههایی درباره پایین بودن رکوردهای ثبتشده مطرح شده است؛ شنیدههایی که به دلیل نبود اطلاعرسانی رسمی همچنان در حد گمانهزنی باقی ماندهاند.
انتشار نتایج رکوردگیریهای قبلی در کانالهای رسمی فدراسیون این ابهام را پررنگتر کرده است که چرا این بار فدراسیون تصمیم گرفته اطلاعات را در سطح عمومی منتشر نکند. تصمیمی که نهتنها کمکی به آرامش فضای دوومیدانی نمیکند بلکه بر دامنه پرسشها درباره شفافیت، پاسخگویی و سازوکار انتخاب تیم ملی میافزاید.
تا زمانی که فدراسیون دوومیدانی موضع روشنی درباره این رقابت و نتایج آن اتخاذ نکند این ابهام همچنان پابرجا خواهد ماند. ابهامی که به نظر میرسد دیگر به یک استثنا محدود نیست و به تدریج به یک رویه در مدیریت این رشته تبدیل شده است.
در همین رابطه هاشم صیامی سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت این رقابت اظهار کرد: این رکوردگیری داخلی بود و الزامی برای اعلام عمومی نتایج آن وجود ندارد. ما در هر مرحله از اردوهای تیم ملی رکوردگیری داریم اما دلیلی ندارد که تمام این رکوردها منتشر شود.
وی با رد شایعات مطرحشده درباره پایین بودن رکوردها افزود: اینکه گفته میشود رکوردها ضعیف بوده و به همین دلیل فدراسیون نتایج را اعلام نکرده کاملاً نادرست است. در برخی مادهها رکوردهای بسیار خوبی ثبت شده و حتی اگر این ورزشکاران بتوانند همین رکوردها را در فضای مسابقات داخل سالن تکرار کنند شانس کسب مدال طلا در قهرمانی آسیا را خواهند داشت.
سخنگوی فدراسیون دوومیدانی همچنین با اشاره به روند انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا تصریح کرد: نفرات نهایی اعزامی بعد از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور مشخص خواهند شد و رکوردگیریهای انجامشده بخشی از فرآیند ارزیابی ورزشکاران در اردوهاست.
نظر شما