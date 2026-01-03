یونیفل از تیراندازی ارتش صهیونیستی به دو گشتی نیروهای حافظ صلح خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه یونیفل آمده است که در حادثه نخست، ۱۵ گلوله از سلاح‌های سبک از فاصله‌ای کمتر از ۵۰ متر به سمت گشت شلیک شد و کمتر از ۲۰ دقیقه بعد، گشت دوم نیز در همان منطقه هدف حدود ۱۰۰ گلوله از سلاح‌های سنگین‌تر قرار گرفت. هیچ‌یک از این دو حادثه خسارت یا تلفات در پی نداشت.

یونیفل احتمال داده است که منبع تیراندازی، از سمت ارتش رژیم اسرائیل در جنوب خط آبی بوده است.

یونیفل اعلام کرد که از طریق کانال‌های ارتباطی خود خواستار توقف فوری این اقدام شده است.

این نیروها همچنین تأکید کردند که ارتش رژیم اسرائیل پیش‌تر از فعالیت‌های آنان در این مناطق حساس مطلع شده بود.

یونیفل با ابراز نگرانی از تکرار چنین حوادثی، آن را «پدیده‌ای نگران‌کننده» دانست و تأکید کرد که حمله به نیروهای حافظ صلح یا اطراف آنها نقض جدی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت محسوب می‌شود.

این نیروها بار دیگر از ارتش رژیم اسرائیل خواستند تا رفتارهای «تهاجمی» و حملات علیه نیروهای حافظ صلح را متوقف کند و به تلاش‌ها برای حفظ صلح و ثبات در امتداد خط آبی پایبند باشد.



