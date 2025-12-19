‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) روز جمعه یک میدان مین پاکسازی شده را نزدیک «خط آبی» در منطقه بلیدا واقع در جنوب لبنان به ارتش این کشور تحویل دادند. این اقدام به‌عنوان نخستین مورد از این دست طی دو سال گذشته توصیف شده است.

یونیفل در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس درخواست دولت لبنان، عملیات پاکسازی مین برای اهداف انسانی در جنوب این کشور از تابستان گذشته از سر گرفته شد؛ عملیاتی که پس از توقفی نزدیک به دو سال دوباره آغاز شد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تجاوزگری رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد؛ با وجود توافق آتش‌بس که در نوامبر ۲۰۲۴ امضا شد، نیروهای اشغالگر رژیم اسرائیل هنوز در پنج نقطه مرزی حضور دارند و لبنان خواستار عقب‌نشینی آنهاست.

یونیفل همچنین توضیح داد که نیروهای حافظ صلح در جریان عملیات اخیر موفق به کشف و انهدام ۳۹۳ مین شدند. این مین‌ها پس از پاکسازی مساحتی حدود دو هزار متر مربع، با هماهنگی ارتش لبنان نابود شد.

یونیفل پیشتر در واکنش به تجاوزگری نیروهای صهیونیست به شمال خط آبی، این تجاوزگری را نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و حاکمیت لبنان دانسته بود.

