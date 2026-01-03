وزیر خارجه ونزوئلا:کشور ما از سوی امپریالیسم آمریکا هدف قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایوان پینتو وزیر خارجه ونزوئلا در واکنش به حملات به ونزوئلا گفت: حملات انجام شده به ونزوئلا نقض آشکار منشور سازمان ملل و تهدید کننده صلح و ثبات بین المللی است. حمله به کشورمان را محکوم می کنیم و این حمله نقض منشور سازمان ملل است.

وی افزود: هر تلاشی برای تغییر نظام حاکم در کشور ما با شکست روبرو خواهد شد همانطور که تلاش های قبلی با شکست همراه شد.

او بیان کرد: آمریکا در ورای حملات اخیر به مناطق مسکونی و زیرساختها قرار دارد. حملات مراکز غیرنظامی و نظامی و مرکز شهر کاراکاس را هدف قرار داده است.

وی افزود: رئیس جمهور ونزوئلا دستور فعال شدن طرح دفاع ملی در سراسر کشور را صادر کرده است. رئیس جمهور دستور حالت فوق العاده در کشور صادر کرده است. ونزوئلا حق دفاع مشروع از ملت ، اراضی و حاکمیتش را محفوظ می داند. آنچه هم اکنون رخ می دهد تجاوز به ونزوئلا است و خیلی فوری با فعال شدن طرح های دفاعی روبرو خواهد شد.

وزیر خارجه ونزوئلا گفت: این حمله از سوی امپریالیسم آمریکاست. ونزوئلا این تجاوز نظامی خطرناک از سوی دولت آمریکا را مورد مخالفت قرار می دهد. به شدت تجاوز نظامی خطرناک آمریکا به کشورمان را محکوم می کنیم. هدف از این حمله به کشور ما چنگ انداختن بر منابع نفت و گاز ماست.

وی بیان کرد: دولت از همه نیروهای ملی در کشور می‌خواهد که طرح‌های بسیج عمومی را فعال کنند. به شورای امنیت و سازمان های منطقه ای و بین المللی برای مقابله با این تجاوز روی می آوریم. رئیس جمهور فرمان حالت فوق العاده را امضا کرده است. رئیس جمهور فرمان حالت فوق العاده و روی آوردن به رویارویی را صادر کرده است. رئیس جمهور دستور استقرار فوری همه نیروهای دفاع مردمی در سراسر کشور را صادر کرده است.