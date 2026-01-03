واکنش کوبا و کلمبیا به حملات آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، میگل دایاز کانل رئیس‌جمهوری کوبا در بیانیه‌ای، حمله آمریکا به ونزوئلا را جنایتکارانه خواند و و آن را به‌شدت محکوم کرد.

وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کوبا این حمله جنایتکارانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرده و فوراً خواستار واکنش جامعه بین‌المللی است. منطقه صلح ما به‌طور بی‌رحمانه‌ای مورد تعرض قرار گرفته است.

از سوی دیگر گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا نیز گفت: با نگرانی شدید گزارش های مربوط به انفجارها و تحرکات هوایی غیرمعمول در ساعات اخیر در ونزوئلا را رصد می کنیم.

وی افزود: بر منشور سازمان ملل و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید داریم. با هر اقدام نظامی یکجانبه که به بغرنج شدن اوضاع منجر می شود یا جان غیرنظامیان را در معرض خطر قرار می دهد، به شدت مخالفیم.

پترو گفت: ما خواستار کاهش تنش فوری هستیم. از همه طرفها می خواهیم که از اقداماتی که بر دامنه درگیری می افزاید خودداری کنند و به گفتگو و کانال های دیپلماتیک روی آورند.

رئیس جمهور کلمبیا گفت: تدابیر لازم امنیتی درباره ثبات مرز کلمبیا و ونزوئلا اتخاذ شده است. همه تدابیر لازم برای تأمین ضروریات و نیازهای انسانی در خصوص مهاجرتهای احتمالی در نظر گرفته شده است

رئیس جمهور کلمبیا خاطرنشان کرد: خواستار تلاش هر چه سریعتر برای کاهش تنش هستیم و از همه طرف ها می خواهیم از هر اقدامی که منجر به تشدید درگیری و تنش شود خودداری کنند.

وی از وزارت خارجه این کشور خواست که با دیگر کشورها رایزنی کند.