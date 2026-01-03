اعلام وضعیت دفاع مسلحانه و استقرار نیروهای دفاعی در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت ونزوئلا در واکنش به حملات هوایی به این کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: هدف از این حمله تلاش برای شکست استقلال سیاسی ونزوئلا و محکوم به شکست است. تلاش برای تحمیل جنگ استعماری برای براندازی نظام جمهوری و تغییر نظام ونزوئلا با کمک اولیگاریشی فاشیست محکوم به شکست است.
متن این بیانیه به این شرح است؛
جمهوری بولیواری ونزوئلا در حضور جامعه بینالمللی، تجاوز نظامی شدید دولت فعلی ایالات متحده آمریکا علیه خاک ونزوئلا و جمعیت آن در مناطق غیرنظامی و نظامی کاراکاس، پایتخت جمهوری، و ایالتهای میراندا، آراگوا و لا گوایرا را محکوم میکند.
این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد، به ویژه مواد ۱ و ۲ آن است که احترام به حاکمیت، برابری قانونی دولتها و ممنوعیت استفاده از زور را تضمین میکند.
چنین تجاوزی صلح و ثبات بینالمللی، به ویژه در آمریکای لاتین و کارائیب را تهدید میکند و جان میلیونها نفر را به طور جدی به خطر میاندازد.
هدف این حمله چیزی جز تصرف منابع استراتژیک ونزوئلا، به ویژه نفت و مواد معدنی آن، و تلاش برای شکستن استقلال سیاسی این کشور با توسل به زور نیست.
آنها موفق نخواهند شد. پس از بیش از دویست سال استقلال، مردم و دولت مشروع آنها همچنان در دفاع از حاکمیت و حق مسلم تعیین سرنوشت خود ثابت قدم هستند.
تلاش برای تحمیل یک جنگ استعماری برای نابودی شکل جمهوری حکومت و تحمیل تغییر رژیم، در اتحاد با الیگارشی فاشیستی، مانند تمام تلاشهای قبلی شکست خواهد خورد.
از سال ۱۸۱۱، ونزوئلا با امپراتوریها مقابله کرده و آنها را شکست داده است. هنگامی که قدرتهای خارجی در سال ۱۹۰۲ سواحل ما را بمباران کردند، رئیس جمهور سیپریانو کاسترو اعلام کرد: پای گستاخانه بیگانه خاک مقدس سرزمین پدری را بیحرمت کرده است.
امروز، با روحیه بولیوار، میراندا و آزادیخواهان ما، مردم ونزوئلا بار دیگر برای دفاع از استقلال خود در برابر تجاوز امپریالیستی قیام میکنند.
دولت بولیواری از همه نیروهای اجتماعی و سیاسی در کشور میخواهد که برنامههای بسیج را فعال کرده و این حمله امپریالیستی را رد کنند.
مردم ونزوئلا و نیروهای مسلح ملی بولیواری آنها، در وحدت کامل مردمی-نظامی-پلیسی، برای تضمین حاکمیت و صلح مستقر شدهاند. همزمان، دیپلماسی صلح بولیواری شکایات مربوطه را در شورای امنیت سازمان ملل، دبیرکل آن سازمان، CELAC، و جنبش عدم تعهد مطرح خواهد کرد و خواستار محکومیت و پاسخگویی دولت ایالات متحده خواهد شد.
رئیس جمهور نیکولاس مادورو دستور داده است که تمام برنامههای دفاع ملی در زمان و شرایط مناسب، با رعایت دقیق مفاد قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، قانون اساسی در مورد وضعیت اضطراری و قانون اساسی امنیت ملی، اجرا شوند.
در همین راستا، رئیس جمهور نیکولاس مادورو فرمان اعلام وضعیت آشوب خارجی در سراسر قلمرو ملی را امضا و دستور اجرای آن را صادر کرده است تا از حقوق مردم، عملکرد کامل نهادهای جمهوری و انتقال فوری به مبارزه مسلحانه محافظت شود. کل کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.
به همین ترتیب، استقرار فوری فرماندهی دفاع جامع ملت و نهادهای حاکم برای دفاع جامع در تمام ایالتها و شهرداریهای کشور دستور داده شده است.
ونزوئلا با پایبندی کامل به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع از خود را برای محافظت از مردم، قلمرو و استقلال خود محفوظ میدارد. ما از مردم و دولتهای آمریکای لاتین، کارائیب و جهان میخواهیم که با همبستگی فعال علیه این تجاوز امپریالیستی بسیج شوند.
همانطور که فرمانده عالی هوگو چاوز گفت،در مواجهه با هرگونه مشکل جدید، هر چقدر هم که بزرگ باشد، پاسخ همه میهنپرستان... وحدت، مبارزه، نبرد و پیروزی است.
