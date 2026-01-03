  1. سیاست
پیش‌ثبت‌نام غیرحضوری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس آغاز شد

رئیس ستاد انتخابات کشور از آغاز پیش‌ثبت‌نام غیرحضوری داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبر داد و تأکید کرد داوطلبان باید تا ۱۶ دی با دریافت کد رهگیری ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور در بازدید از کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات گفت: با دستور آغاز فرآیند قانونی انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که روز گذشته وزیر محترم کشور صادر کرد، پیش‌ثبت‌نام غیرحضوری داوطلبان انتخابات از امروز شنبه ۱۳ دی در حوزه‌های پنج‌گانه آغاز شده و تا سه‌شنبه ۱۶ دی ادامه دارد.

زینی‌وند افزود: سامانه‌های الکترونیکی ستاد انتخابات به‌صورت برخط و تحت راهبری ستاد در حال ارائه خدمات به داوطلبان است.

رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نگرفتن شناسه رهگیری در این مرحله به منزله ثبت‌نام نشدن خواهد بود.

به گزارش مهر، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر»، همزمان با انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

