به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در گردهمایی استانداران سراسر کشور با اشاره به موضوع اعتراض نامزدها به رد صلاحیتها گفت: بحثی که یکی از استانداران درباره اعتراض کاندیداها مطرح کرد، درست است و این موضوع هماکنون در مجلس و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است. انشاءالله بتوانیم تا پیش از انتخابات، این مسئله را به قانون اضافه کنیم و این نقص را برطرف سازیم.
وی با تأکید بر ادامه روند الکترونیکی شدن انتخابات افزود: برای موضوع الکترونیکی کردن و تأمین اعتبار آن، هماهنگیهای لازم انجام شده و طی روزهای گذشته با مسئولان سازمان برنامه و بودجه گفتوگو داشتهایم. مکانیزم کوتاه و مشخصی پیشبینی شده تا این کار عملیاتی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه طولانی این مطالبه تصریح کرد: چندین دهه است که به دنبال الکترونیکی کردن تشخیص هویت، رأیگیری و شمارش آرا هستیم. امیدوارم با زحمات استانداران، در انتخابات شوراها و انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان، این موضوع برای اولینبار بهصورت عملیاتی اجرا شود.
قالیباف اظهار کرد: با موضوع دخالت در انتصابات، هم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و هم از منظر مدیریتی مخالف هستم و بارها این نکته را به دوستان گفتهام. البته استانداران باید توجه داشته باشند که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند همه نمایندگان مجلس بهترین و قویترین مشاوران استانداران و وزرا هستند، چرا که نمایندگان محل رجوع مردم، بهویژه در مواجهه با مشکلات آنان، محسوب میشوند.
وی افزود: بارها به همکاران گفتهام که در انتصاب وزیر، این حق را ندارید که اصرار کنید حتماً فرد خاصی بهعنوان استاندار یا فرماندار معرفی شود؛ این حق قانونی ما نیست و نباید چنین کاری انجام دهیم. البته باید توجه داشت که این مسئله به یک عرف تبدیل شده و تنها نمایندگان در این زمینه مراجعه ندارند، بلکه مراجع مختلفی فشار وارد میکنند و استانداران از چند مسیر با این مطالبات مواجهاند که لازم است به سمت اصلاح این روند حرکت کنیم.
رئیس مجلس با اشاره به نقش نظارتی نمایندگان تصریح کرد: به نمایندگان تأکید کردهام اگر مدیری، فرمانداری، بخشداری یا وزیری در انجام وظایف خود کوتاهی میکند، شما مسئول پیگیری هستید. در صورت نیاز به مشورت یا ارائه نظر، میتوانید پیشنهاد جابهجایی بدهید، اما اصرار بر انتصاب افراد خاص، انسجام سازمانی، مدیریت و کارآمدی را زیر سوال میبرد.
قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: استانداران و نمایندگان باید با یکدیگر گفتوگو کنند و موضوعات را بهصورت مشترک دنبال کنند. تجربه نشان داده در استانهایی که استانداران با همه نمایندگان هماهنگ هستند، امور با سرعت و روانی بیشتری پیش میرود. برای حل مشکلات مردم، گاهی لازم است کوتاه بیاییم و با گذشت و تعامل، مسیر خدمترسانی را هموار کنیم.
قالیباف اظهار کرد: یکی از نگاههای شورای محترم نگهبان این است که موضوع حداکثری بودن انتخابات رعایت شود؛ به این معنا که نامزد منفرد در هر انتخاباتی باید بتواند بهصورت قانونی شرکت کند. این رویکرد، کاملاً منطبق با قانون اساسی است.
وی افزود: ما نظام انتخاباتی تناسبی را اضافه کردیم که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با آن همراهی کردند و انشاءالله در مجلس هم به فضل الهی این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من، این موضوع یک خلأ بوده که برای افزایش مشارکت، تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای فرآیندهای انتخاباتی باید برطرف میشد.
رئیس مجلس با اشاره به ماهیت ترکیبی انتخابات تصریح کرد: تأکید من از این جهت است که جمع حاضر، هم مسئولیتهای اجرایی و هم جایگاههای سیاسی دارند و باید توجه داشته باشند که انتخابات، بهویژه در تهران، هم بهصورت اکثریتی و هم تناسبی برگزار میشود و در آینده نیز همین روند ادامه خواهد داشت.
قالیباف خاطرنشان کرد: طبیعتاً ممکن است بخش بیشتری از مردم و جامعه از نظام تناسبی استقبال کنند که این انتخاب مردم است، اما در عین حال افرادی که تمایل دارند بهصورت منفرد در انتخابات شرکت کنند نیز از این حق قانونی برخوردارند و باید این حق برای آنان محفوظ بماند.
