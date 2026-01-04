به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محسنی با اعلام این خبر گفت: تا ساعت ۱۷ امروز، ۱۶ داوطلب مراحل پیشثبتنام خود را برای شرکت در این انتخابات انجام دادهاند که از این تعداد، ۱۵ نفر مرد و یک نفر زن هستند.
وی با اشاره به زمانبندی فرآیند پیشثبتنام افزود: این مرحله از روز شنبه سیزدهم دیماه آغاز شده و تا پایان روز سهشنبه شانزدهم دیماه ادامه خواهد داشت. از داوطلبان درخواست میشود ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا فرآیندها با نظم و دقت بیشتری انجام شود.
دبیر ستاد انتخابات استان گیلان در ادامه تصریح کرد: داوطلبانی که مرحله پیشثبتنام را با موفقیت پشت سر بگذارند، باید ثبتنام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمنماه تا ۲ اسفندماه سال جاری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند.
محسنی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق زمانبندی و مقررات قانونی، شرط لازم برای ادامه حضور داوطلبان در فرآیند انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی است.
