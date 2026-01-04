  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

۱۶ داوطلب در انتخابات میان دوره‌ای مجلس بندرانزلی پیش ثبت نام کردند

رشت- دبیر ستاد انتخابات استان گیلان از ثبت‌ نام اولیه ۱۶ نفر برای حضور در انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بندرانزلی تا ساعت ۱۷ امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محسنی با اعلام این خبر گفت: تا ساعت ۱۷ امروز، ۱۶ داوطلب مراحل پیش‌ثبت‌نام خود را برای شرکت در این انتخابات انجام داده‌اند که از این تعداد، ۱۵ نفر مرد و یک نفر زن هستند.

وی با اشاره به زمان‌بندی فرآیند پیش‌ثبت‌نام افزود: این مرحله از روز شنبه سیزدهم دی‌ماه آغاز شده و تا پایان روز سه‌شنبه شانزدهم دی‌ماه ادامه خواهد داشت. از داوطلبان درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا فرآیندها با نظم و دقت بیشتری انجام شود.

دبیر ستاد انتخابات استان گیلان در ادامه تصریح کرد: داوطلبانی که مرحله پیش‌ثبت‌نام را با موفقیت پشت سر بگذارند، باید ثبت‌نام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمن‌ماه تا ۲ اسفندماه سال جاری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند.

محسنی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق زمان‌بندی و مقررات قانونی، شرط لازم برای ادامه حضور داوطلبان در فرآیند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی است.

کد خبر 6712662

