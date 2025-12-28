رادمهر: رعایت حقوق کاندیداها و حق رأی مردم اولویت هیئت اجرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر، رئیس هیئت اجرایی انتخابات و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی که با حضور بلاک رئیس ستاد انتخابات شهرستان، معاون دادستان و نماینده دادگستری، رئیس اداره ثبت احوال، اعضای هیأت نظارت و جمعی از معتمدین شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: مسئولیت هیأت اجرایی در صیانت از قانون و اجرای صحیح، دقیق و شفاف تمامی مراحل انتخابات، مسئولیتی سنگین و سرنوشت‌ساز است.

وی با بیان اینکه سلامت فرآیند انتخابات و جلب اعتماد عمومی، نیازمند پایبندی کامل به قانون و بی‌طرفی عوامل اجرایی است، تصریح کرد: عدم جانبداری از اشخاص و جریان‌های سیاسی، خط قرمز هیأت اجرایی بوده و تمامی عوامل اجرایی موظف‌اند زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند.

فرماندار میناب همچنین به اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت برگزاری نخستین انتخابات تمام الکترونیک در شهرستان اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی با آمادگی کامل، در مسیر اجرای موفق این فرآیند نوین انتخاباتی قرار دارند.

در پایان این نشست و پس از طی فرآیند قانونی و رأی‌گیری میان معتمدین حاضر، هشت نفر از معتمدین شهرستان به عنوان اعضای هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان میناب انتخاب شدند و فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.