۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۴

طعنه «فایننشال تایمز» به «ترامپ» در پی ماجرای ربایش «نیکلاس مادورو»

طعنه «فایننشال تایمز» به «ترامپ» در پی ماجرای ربایش «نیکلاس مادورو»

نویسنده روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با اشاره به ربایش رئیس‌جمهوری ونزوئلا توسط آمریکا، نوشت: اگر رئیس‌جمهوری اوکراین توسط روسیه ربوده شود، می‌توانیم چیزی بگوییم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، گیدئون راچمن ستون نویس ارشد فایننشال تایمز در پیامی در ایکس به اقدام آمریکا در ربایش رئیس جمهور ونزوئلا واکنش نشان داد.

وی نوشت: اگر چین عملیاتی ویژه برای ربودن رئیس جزیره تایوان انجام دهد یا روسیه بخواهد همین کار را برای ربودن رئیس جمهوری اوکراین انجام دهد دقیقاً چه باید بگوییم؟ آیا باید بگوییم نمی‌توانید این کار را انجام دهید و خلاف قانون است؟

این اظهارات واکنشی است به یک پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اعلام کرد این کشور با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است.

کاراکاس، هدف اقدامات واشنگتن را ایجاد دولت دست نشانده و تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا اعلام کرده است.

کشورهای مختلف جهان، اقدام آمریکا را ناقض منشور سازمان ملل و حقوق بشر اعلام کرده اند.

    • خوشرو IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      4 0
      پاسخ
      آفرین به این خبرنگار.بربریت غرب وحشی مدعی مدنیت و آزادی.این بود آزادی و دموکراسی تان؟ شرمتان باد. و شرم بر سازمان بی عرضه ملل و شورای امنیت بی کفایت.
    • ناشناس IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      4 0
      پاسخ
      قانون جنگل و زور
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      3 0
      پاسخ
      کدام قانون کدام حقوق بشر کدام سازمان ملل

