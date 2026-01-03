نماینده کنگره آمریکا: مواد مخدر بهانه حمله به ونزوئلا بود؛ هدف نفت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، الکساندریا اوکاسیو-کورتز نماینده کنگره آمریکا گفت که ریشه حمله این کشور به ونزوئلا، تلاش برای تغییر نظام سیاسی این کشور و تسلط بر نفت آن است و موضوع مواد مخدر بهانه است.

وی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: موضوع مواد مخدر نیست. اگر بود، ترامپ ماه گذشته یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان را عفو نمی‌کرد. موضوع نفت و تغییر رژیم است.

نماینده مردم نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا درباره محاکمه احتمالی نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نیز افزود: حالا آنها باید یک محاکمه برای مادورو برگزار کنند تا وانمود کنند که چنین نیست. هدف خاص آنها منحرف کردن افکار عمومی از پرونده اپستین (قاچاقچی جنسی) و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی است.

شب گذشته، آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ونزوئلا حمله و رئیس جمهوری این کشور را ربود.

طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا را مسئول امنیت مادورو و همسرش می‌داند.

وی از مقامات دولتی و دادستان‌های ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.