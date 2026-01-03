دریافت 6 MB
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

ترامپ اولین تصویر از « مادورو» پس از بازداشت را منتشر کرد

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که مادورو هم‌اکنون در ناو آمریکایی «USS Iwo Jima» حضور دارد.

    • صلح IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      23 12
      پاسخ
      عجب دنیاری ناجوری شده..بخدا گریه ام می گیرد همه ۹ میلیارد انسان ساکنان یک توپ فوتبال .در حال حرکت با سر عت ۳۰ کیلومتر در ثانیه است..که در بربر خلقت هیچ است..بخدا آدم نکشیم
      • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
        0 1
        تو خودتو ناراحت نکن
    • مهدی IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      32 20
      پاسخ
      لعنت بر خوی پلید و استعمارگر و چپاولگر آمریکا
    • اسملیل IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      8 1
      پاسخ
      خصلت سرمایه داری سود و هیچ هر کاری میکند
    • آبرام خاچاطوریان GB ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      3 0
      پاسخ
      گفته ترامپ در مورد اینکه ونزوئلا را او اداره خواهد کرد به این معنا است که منابع نفتی این کشور هم در اختیار آمریکا خواهد بود و پرداخت وجه برای آن هم به خزانه دولت امریکا خواهد بود. حتی اگر انتخاباتی هم بشود مسلما یک دست نشانده ای خواهد بود که مالکیت نفت در دست آمریکا ادامه داشته باشد
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      12 5
      پاسخ
      حالا همه میفهمند که امام خمینی گفت آمریکا طبل توخالی است یعنی آمریکا غلام حلقه به گوش اسرائیل است وآن ابهت که از خود نشان میداد مثل طبل توخالی بود حالا آنهایی که آمریگا قبله آمالشان بود وآنرا ابر قدرت می‌دانستند ببینند که فریب خورده هستند وخویشان هم عامل اسرائیلی هستند اگر قیامتی هم قبول ندارند همین شرمساری برایشان انگار قیامت است ملت ایران فخر روی زمین هستند که بهر دو اینها سیلی نواختند ورسوایشان کردند آباد باشی ای ایران آزاد باشی ای ایران سرفراز باشی همیشه ای ایران
    • علی شهرکی IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خاک تو سر ارتش خائن ونزوئلا ، به همین راحتی گذاشتن ترامپ دیوانه مادورو را دستگیر و به آمریکا ببرند واقعاً اون ارتش و نیروی های امنیتی که در ونزوئلا هستند باید نشان شجاعت داد خاک بر سر ها .
    • US ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 1
      پاسخ
      آقای ترامپ این فیلم کودکانه ای که بازی کردی بچه های کلاس اول هم می‌فهمند همه می‌دانند هماهنگ شده بود
    • GB ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر پدرمادر پهلوی امریکا اسراییلی و این ترامپ حیوان صفت قاتل حیوون
    • ایرانی IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      این آدم ربایی تروریستی است نه دستگیری نه بازداشت،باید به این حیوان‌های تروریست آمریکایی خصوصا سگ زرد حرامزاده پاسخ کوبنده داد!
    • علی بابا IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      ترامپ هم تحت تعقیب است

