دریافت 6 MB کد خبر 6711344 https://mehrnews.com/x3b4fd ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶ کد خبر 6711344 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶ ترامپ اولین تصویر از « مادورو» پس از بازداشت را منتشر کرد رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که مادورو هماکنون در ناو آمریکایی «USS Iwo Jima» حضور دارد. کپی شد مطالب مرتبط نماینده کنگره آمریکا: مواد مخدر بهانه حمله به ونزوئلا بود؛ هدف نفت است ترامپ، کوبا را نیز تهدید کرد فرانسه: اقدام آمریکا علیه مادورو ناقض حقوق بینالملل است ماچادو، گونزالس را جانشین مادورو معرفی کرد چین: تجاوز آمریکا به ونزوئلا نقض خطرناک قوانین بینالمللی است برچسبها نیکلاس مادورو نیکولاس مادورو ایالات متحده امریکا ونزوئلا
نظر شما