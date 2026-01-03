معاون مادورو: آماده دفاع از ونزوئلا با تمام توان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنرانی تلویزیونی که از کاراکاس پخش می‌شد، اعلام کرد: خواستار آزادی رئیس‌جمهور مادورو و همسرش هستیم.

وی تأکید کرد: ونزوئلا مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین همه ونزوئلایی‌ها را به آرامش و اتحاد برای دفاع از کشورش فراخواند.

رودریگز که در کنار وزیران امور خارجه و دفاع ونزوئلا حضور یافته بود، تصریح کرد: آماده دفاع از ونزوئلا با تمام توان هستیم و برای هر چالشی آماده‌ایم و به مردم کشورمان می‌گویم که دولت مستقر وجود دارد.

وی افزود: اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشورمان را نخواهیم داد و مخالف خشونتی هستیم که امروز علیه ونزوئلا انجام شد.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین گفت: مدافع کشورمان و آینده فرزندانمان خواهیم ماند و با تمام توان از مردم خود حمایت می‌کنیم و استقلال خود را در برابر همه قدرت‌های استعمارگر حفظ خواهیم کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ملت بزرگ ونزوئلا در برابر همه تجاوزها مقاومت کرده و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

رودریگز در پایان با اعلام وفاداری به رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا تصریح کرد: تنها یک رئیس‌جمهور برای کشور وجود دارد و او مادورو است.

این اظهارات پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.