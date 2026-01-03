  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳

معاون مادورو: آماده دفاع از ونزوئلا با تمام توان هستیم

معاون مادورو: آماده دفاع از ونزوئلا با تمام توان هستیم

معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در واکنش به اقدام غیر قانونی و خلاف قوانین بین المللی آمریکا در ربایش نیکلاس مادورو اعلام کرد که مقامات ارشد دولت کاراکاس آماده دفاع تمام قد از کشورشان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنرانی تلویزیونی که از کاراکاس پخش می‌شد، اعلام کرد: خواستار آزادی رئیس‌جمهور مادورو و همسرش هستیم.

وی تأکید کرد: ونزوئلا مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین همه ونزوئلایی‌ها را به آرامش و اتحاد برای دفاع از کشورش فراخواند.

رودریگز که در کنار وزیران امور خارجه و دفاع ونزوئلا حضور یافته بود، تصریح کرد: آماده دفاع از ونزوئلا با تمام توان هستیم و برای هر چالشی آماده‌ایم و به مردم کشورمان می‌گویم که دولت مستقر وجود دارد.

وی افزود: اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشورمان را نخواهیم داد و مخالف خشونتی هستیم که امروز علیه ونزوئلا انجام شد.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین گفت: مدافع کشورمان و آینده فرزندانمان خواهیم ماند و با تمام توان از مردم خود حمایت می‌کنیم و استقلال خود را در برابر همه قدرت‌های استعمارگر حفظ خواهیم کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ملت بزرگ ونزوئلا در برابر همه تجاوزها مقاومت کرده و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

رودریگز در پایان با اعلام وفاداری به رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا تصریح کرد: تنها یک رئیس‌جمهور برای کشور وجود دارد و او مادورو است.

این اظهارات پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.

کد خبر 6711454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بابک DE ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      4 1
      پاسخ
      خانم معاون!!این چه دولتی است که شما دارید؟؟که رئیس و زنش را نصف شب از اتاق خوابشان می‌دزدند؟؟نه نگهبانی؟؟نه ارتشی؟؟همه در خواب عمیق بودند...
    • علی موسوی IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 4
      پاسخ
      جنایتی بزرگتر از این علیه یک کشور نمیشه انجام داد که رییس جمهور آن کشور را بدزدند.
    • IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 3
      پاسخ
      قلب هامان با شما در ونزوئلا برای حفظ شان و کرامت بشریت می تپد پیروز و سر بلند باشید.
    • IR ۰۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      7 0
      پاسخ
      خیلی زور نزن، خودت هم باید کنار بری😂😂😂
    • حسین IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر ترامپ

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها