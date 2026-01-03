به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو و همسرش را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو که ظاهرا از تجاوزگری اربابش ترامپ به وجد آمده، با ارسال پیامی به او اعلام کرد: رئیس جمهور ترامپ، به شما به خاطر رهبری جسورانه و تاریخی‌تان برای آزادی و عدالت تبریک می‌گویم.

نخست وزیر ٰژیم اشغالگر در ادامه خوش‌رقصی برای ترامپ افزود: به عزم راسخ شما و کار استادانه نظامیان شجاعتان درود می‌فرستم.

استقبال نتانیاهو از تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا در حالی است که نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور یکی از حامیان اصلی ملت فلسطین و از مخالفان سرسخت اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین بوده است.