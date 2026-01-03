  1. سیاست
گفتگوی تلفنی سخنگوی وزارت امور خارجه با سفیر ایران در کاراکاس

سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگوی تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، در جریان تحولات و اوضاع این کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگوی تلفنی با علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، ضمن قدردانی از تلاش‌های سفیر و کارکنان سفارت کشورمان در کاراکاس، در جریان تحولات و اوضاع این کشور قرار گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر موضع اصولی ایران در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان صیانت کرده و مسیر توسعه و پیشرفت کشورشان را طی خواهند کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا ضمن تشریح تدابیر صورت‌گرفته برای ایفای وظایف محوله، گفت: بحمدالله همه اتباع ایرانی مقیم ونزوئلا در سلامت کامل هستند و سفارت جمهوری اسلامی ایران آماده هر نوع مساعدت به هم‌وطنان مقیم این کشور می‌باشد.

