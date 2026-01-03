روسیه و بلاروس خواستار بازگشت فوری مادورو و همسرش به ونزوئلا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو و مینسک تجاوزی آمریکا علیه ونزوئلا را که نقض آشکار قوانین بینالمللی است، محکوم میکنند.
در ادامه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و همتای بلاروسی وی تأکید کردند: آزادی فوری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی ونزوئلا و همسرش و بازگرداندن آنان به کشورشان ضروری است.
لاوروف و ماکسیم ریژنکوف همتای بلاروسیاش همچنین بر «اهمیت تسریع در فراهمسازی شرایط لازم برای حلوفصل بحران ونزوئلا از طریق گفتوگو» تأکید کردند.
این اظهارات پس از آن انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.
