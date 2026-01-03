شهردار نیویورک: بازداشت مادورو حمله ای یکجانبه و خلاف قوانین فدرال بود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهران ممدانی، شهردار نیویورک در صفحه رسمی خود در توئیتر به ربایش غیر قانونی رئیس جمهوری ونزوئلا توسط آمریکا واکنش نشان داد و افزود: صبح امروز در جریان بازداشت نظامی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش توسط ارتش آمریکا و برنامهریزی برای زندانی کردن آنها در بازداشتگاه فدرال در شهر نیویورک قرار گرفتم.
وی افزود: حمله یکجانبه به یک کشور مستقل، اقدامی جنگی و نقض قوانین فدرال آمریکا و بینالمللی است.
این مقام آمریکایی تأکید کرد: تلاش آشکار برای تغییر رژیم نه تنها تحولات خارج از آمریکا را تحت الشعاع قرار خواهد داد، بلکه مستقیماً بر ساکنان نیویورک از جمله دهها هزار ونزوئلایی که این شهر را خانه خود میدانند، تأثیر دارد.
وی در پایان نوشت: تمرکز من بر امنیت آنها [ونزوئلاییها] و امنیت همه شهروندان نیویورک است و دولت محلی به رصد تحولات ادامه داده و دستورالعملهای لازم را صادر خواهد کرد.
