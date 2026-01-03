هواپیمای حامل مادورو در نیویورک به زمین نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هواپیمای حامل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا اکنون وارد نیویورک شده است.

سی بی اس نیوز نیز در خبری اعلام کرد: نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش پس از بازداشت، به بازداشتگاه موقت متروپولیتن در بروکلین (نیویورک) منتقل شدند.

شبکه ان بی سی نیوز دیگر رسانه آمریکایی نیز به نقل از مقامات این کشور اعلام کرد که پیش بینی می‌شود که مادورو در نزدیک ترین زمان ممکن یا با فرا رسیدن دوشنبه شب در دادگاه حاضر شود.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ترامپ به دنبال آن است که جلسه تفهیم اتهام مادورو هرچه سریع‌تر برگزار شود.

مادورو پس از ورود به نیویورک جهت انتقال به مرکز بازداشت «بروکلین» در نیویورک، وارد منهتن شده بود.



خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز ساعتی پیش گزارش داد که کاروان حامل مادورو به دفاتر اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) در نیویورک رسیده است.

رسانه‌های آمریکایی همچنین دقایقی پیش اعلام کردند که مادورو برای بازجویی‌های اولیه جهت محاکمه، وارد دفتر مبارزه با مواد مخدر نیویورک شده است.

ورود مادورو به دفتر مبارزه با مواد مخدر نیویورک در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که پیش بینی می‌شود که مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شود.

شبکه سی ان ان نیز به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که اتهامات [واهی] که مادورو با آن رو به رو خواهد شد، به نظر می‌رسد که مربوط به مواد مخدر و سلاح باشد.

این خبر پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد که نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.