۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱:۲۰

هواپیمای حامل مادورو در نیویورک به زمین نشست

مادورو به بازداشتگاه متروپولیتن نیویورک منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هواپیمای حامل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا اکنون وارد نیویورک شده است.

سی بی اس نیوز نیز در خبری اعلام کرد: نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش پس از بازداشت، به بازداشتگاه موقت متروپولیتن در بروکلین (نیویورک) منتقل شدند.

شبکه ان بی سی نیوز دیگر رسانه آمریکایی نیز به نقل از مقامات این کشور اعلام کرد که پیش بینی می‌شود که مادورو در نزدیک ترین زمان ممکن یا با فرا رسیدن دوشنبه شب در دادگاه حاضر شود.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ترامپ به دنبال آن است که جلسه تفهیم اتهام مادورو هرچه سریع‌تر برگزار شود.

مادورو پس از ورود به نیویورک جهت انتقال به مرکز بازداشت «بروکلین» در نیویورک، وارد منهتن شده بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز ساعتی پیش گزارش داد که کاروان حامل مادورو به دفاتر اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) در نیویورک رسیده است.

رسانه‌های آمریکایی همچنین دقایقی پیش اعلام کردند که مادورو برای بازجویی‌های اولیه جهت محاکمه، وارد دفتر مبارزه با مواد مخدر نیویورک شده است.

ورود مادورو به دفتر مبارزه با مواد مخدر نیویورک در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که پیش بینی می‌شود که مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شود.

شبکه سی ان ان نیز به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که اتهامات [واهی] که مادورو با آن رو به رو خواهد شد، به نظر می‌رسد که مربوط به مواد مخدر و سلاح باشد.

این خبر پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد که نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.

    • IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 2
      پاسخ
      حمله امریکای لاتان(لات ها) به امریکای لاتین!
    • IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      4 1
      پاسخ
      گیریم مادرو' 'بشاراسد نصرالله'بن سلمان'نتانیاهو'جولانی قاچاقچی'تروریست'وآدم کش ونسل کش هستند آیا داخل کشورشما اینکارکردندشما بایددرحریم مرزهای خود برای مردم خودطبق قانون خودعمل کنی مگرشما رئیس جمهورتمام دنیاهستی ازسراسردنیا آدم خلاف راجمع کنی ویادر سراسردنیا به ادمهای خلاف حمله کنی وبعضی ازخلاف هارااببخشی مثل جولانی ونتانیاهووبن سلمان وغیره این رسم جوانمردی نیست'تکمران ویکه تازی نکن 'طالبان افقان دردنیازیادپیدامیشوند
    • خسرو IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 5
      پاسخ
      قانون جنگل چرا رئیس جمهور یک کشور مستقل عضو سازمان ملل باید توسط مزدوران آمریکائی بازداشت شود سازمان ملل چه کاره است .بنظر می‌رسد سازمان ملل آلت دست آمریکا بوده . هست و خواهد بود اعضابفکر خودشان و کشورشان باشند
    • IR ۰۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 6
      پاسخ
      تمام اینها دروغ و ساختگی است تا زمانی که ما تجربه دروغ های ساختگی سوریه را فراموش نکنیم. قلب تمامی ملتها آزاده جهان برای مردم ونزوئلا می‌تپد.
    • ایرانی IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 5
      پاسخ
      آمریکا شیطان بزرگ و دزد دریایی...
    • US ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      تسلیم شدن مادرو صوری است و از قبل برنامه ریزی شده بود
    • حمید صدریان IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      باسلام اکنون مادورو به جرم مخدر بازداشت شده ترامپ هم باید به جرم حمایت از صهیونیستها در به شهاد ت رساندن سردار سلیمانی سید حسن نصرالله و جنگ اسراییل و ایران محاکمه شود

