درخواست ترامپ از شرکت های نفتی آمریکایی برای سرمایه گذاری در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نشریه پولیتیکو به نقل از منابع آگاه گزارش داد: دولت دونالد ترامپ اخیراً با شرکت‌های نفتی آمریکایی که حکومت ونزوئلا دهه‌ها پیش دارایی‌های آنها را مصادره کرده بود، تماس گرفته است.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ از این شرکت‌های نفتی خواسته است در صورتی که به‌دنبال جبران دارایی‌های مصادره‌شده خود هستند، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ونزوئلا انجام دهند.

از سوی دیگر، منابعی در بخش انرژی به پولیتیکو اعلام کردند: پیام دولت ترامپ موجب نگرانی شرکت‌های نفتی شده، چرا که بازسازی و احیای میادین نفتی ونزوئلا با دشواری‌های جدی رو به روست.

این منابع افزودند: فکر کردن به ونزوئلای پس از مادورو پرسش‌های بیشتری ایجاد می‌کند و پاسخ روشنی به همراه ندارد.