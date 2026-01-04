احتمال انتصابات جدید در شهرداری تهران

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهردار تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره انتصابات در شهرداری تهران گفت: تا روز آخر مدیریت شهری، احتمال روند تغییرات وجود دارد؛ به این معنا که هر جا نیاز باشد برای افزایش کارآمدی اقدامی انجام میشود و هر جا لازم باشد اصلاحی صورت میگیرد، آقای زاکانی در این زمینه با هیچ مدیری تعارف ندارند.
وی افزود: برخی اوقات این جابهجاییها یا انتصابات جدید، بهدنبال ایجاد یک رویه و رویکرد جدید است. ممکن است مدیری در حوزه تحولی، بهویژه در استفاده از فناوریهای نوین، جدیت یا اعتقاد عمیق نداشته باشد و در برخی مواقع چنین شرایطی پیش بیاید. همچنین ممکن است مدیری شیوه و رویکرد مدیریتی خاصی داشته باشد که شهردار تهران به این نتیجه برسد برای رسیدن به مسیر تحولی و انجام اقدامات لازم، نیاز است رویکرد جدیدی در آن مجموعه شکل بگیرد.
تا روز و شب انتخابات هم در صورت نیاز، در تغییر مدیران تعارفی وجود ندارد
سخنگوی شهردار تهران، گفت: تا روز آخر نیز اگر احساس کنیم مدیر یا مدیرانی هستند که خدای نکرده متناسب با پایان دوره دچار غفلت در کارهای خود شدهاند یا به دلیل درگیر شدن در فضای انتخاباتی، اولویت رسیدگی به مردم را در نظر نمیگیرند، حتماً حتی در روز انتخابات و شب انتخابات هم اگر لازم باشد، در این زمینه تعارفی برای تغییر و تحول وجود ندارد.
وی افزود: آقای زاکانی بارها در جلسات شورای شهرداران تأکید کردهاند که ما روندی را برای خدمترسانی در شهر تعریف کردهایم و برای این خدمترسانی به سرعت نیاز داریم. اگر در جایی احساس شود این روند با اختلال مواجه شده است، طبیعتاً پس از پیگیریهای اداری و مدیریتی، یکی از گزینهها تغییر است. این تغییر میتواند به افزایش سرعت خدمترسانی کمک کند تا بتوانیم قولها، وعدهها و حل مشکلات مردم را جدیتر دنبال کنیم.
استعفا به معنای تصمیم قطعی برای کاندیداتوری در انتخابات نیست
سخنگوی شهردار تهران، گفت: برای استعفایی که دادم مجموعهای از دلایل وجود داشت و لازم بود یک تحول جدی در آن حوزه شکل بگیرد. ضمن اینکه میخواستم از این ظرفیت قانونی استفاده کنم، اما این لزوماً به این معنا نیست که قصد شرکت در انتخابات را داشته باشم.
وی افزود: در انتخابات قطعاً شرکت میکنم، اما اینکه بهعنوان کاندیدا حضور داشته باشم یا نه، هنوز مشخص نیست، چرا که خودم به این جمعبندی نرسیدهام و تمایلم بیشتر به عدم شرکت در انتخابات است. طبیعتاً بهعنوان فردی که ارتباطاتی با مجموعه مدیریت شهری فعلی دارم، باید این موضوع در مسیر یک تصمیم جمعی قرار بگیرد.
تمرکز مدیریت شهری بر حل مسائل مردم است، نه فضای انتخاباتی
سخنگوی شهردار تهران، گفت: آقای زاکانی بهشدت و با جدیت مخالف سیاسی و انتخاباتی شدن فضای مدیریت شهری هستند و بهطور مستمر در این زمینه تذکر میدهند. این موضوع به لحاظ سیاسی نیز به نفع ماست، چرا که هرچه تمرکزمان بر حل مسائل مردم بیشتر باشد، طبیعتاً نتیجه بهتری خواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده وقت آقای زاکانی صرف حضور در جلسات، پیگیری مشکلات شهری و اجرای پروژهها میشود. بحث تأمین مالی پروژههای کلان یکی از موضوعات جدی است که ایشان بهطور مستمر در حال پیگیری آن هستند و موضوع به سرانجام رسیدن پروژهها در زمان مقرر نیز بهعنوان یک مسئله جدی در دستور کار قرار دارد.
ثبات مدیریتی شرط اصلی حل چالشهای کلان شهری است
سخنگوی شهردار تهران، گفت: نقد ما به برخی رقبا چه در داخل و چه خارج از شورای شهر این است که فضای مدیریت شهری انتخاباتی نشود و اجازه داده شود تا حد امکان تمرکز بر موضوع مدیریت شهر باقی بماند.
وی افزود: آقای زاکانی از روز نخست پذیرش مسئولیت شهردار تهران، یک برنامه دهساله را تدوین کردند و تأکید شأن همواره بر داشتن نگاه بلندمدت بوده است. بارها از سوی متخصصانی که چالشهای مدیریت شهری را ارزیابی کردهاند، مطرح شده که یکی از مهمترین مسائل، نبود ثبات مدیریتی در مدیریتهای کلان است و تغییرات متعدد میتواند منجر به بیعملی شود.
محمد خانی ادامه داد: در حال حاضر نیز جلسات پیگیری پروژهها شامل طرحهایی است که برخی از آنها قطعاً در این دوره به بهرهبرداری نمیرسد؛ اگر نگاه سیاسی و انتخاباتی حاکم بود، تمرکز صرفاً بر پروژههایی قرار میگرفت که در چهار یا پنج ماه آینده به نتیجه میرسند.
زاکانی بهعنوان فعال سیاسی، ایدهها و افراد مختلف را پیشنهاد میکند
سخنگوی شهردار تهران، گفت: آنچه مشخص است این است که آقای زاکانی بهشدت طرفدار مراجعه به آرای مردم و افکار عمومی هستند. سال گذشته و در زمان مطرح شدن بحث تمدید دوره شوراها، یکی از افرادی که صراحتاً با این موضوع مخالفت کرد، شهردار تهران بود. تأکید داشتند که قانون و مردمسالاری دینی ایجاب میکند دورههای مسئولیت مشخص باشد و مردمی که برای یک دوره معین اعتماد کردهاند، باید دوباره مرجع تصمیمگیری قرار بگیرند.
وی افزود: آقای زاکانی بهطور کلی در گرایش سیاسی خود، در همه ادوار انتخابات طرفدار وحدت جریان انقلاب بودهاند و همواره بهدنبال نوعی اتحاد و فعالیت مشترک در مجموعه جریان انقلابی برای ورود به انتخابات مختلف هستند.
محمدخانی ادامه داد: شهردار تهران بهعنوان یک فعال سیاسی و فرد تأثیرگذار، طبیعتاً مجموعهای از ایدهها و افراد را نیز پیشنهاد میدهند.
نظر شما