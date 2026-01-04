معترضان مکزیکی سفارت آمریکا را با سنگ مورد حمله قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت آمریکا در مکزیکوسیتی در بیانیهای که در تارنمای خود منتشر کرد، از کارکنان سفارت خواست تا از ساختمان این مرکز دیپلماتیک فاصله بگیرند.
در این بیانیه آمده است: تجمع در اعتراض به اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا همچنان در مقابل سفارت آمریکا در محله پولانکو مکزیکوسیتی ادامه دارد و معترضان سنگ پرتاب کرده و دیوارهای خارجی ساختمان را با پاشیدن رنگ کثیف کردهاند.
سفارت آمریکا در مکزیکوسیتی نوشت: در شبکههای اجتماعی، پستهایی با محتوای ضدآمریکایی منتشر شده است. تجمعها غیرقابل پیشبینی هستند و ممکن است در سراسر کشور رخ دهند. از نزدیک شدن به اعتراضات و تجمعها دوری کنید.
این سفارتخانه خطاب به کارکنان و شهروندان آمریکایی در مکزیک هشدار داد: نسبت به احتمال بروز احساسات ضد آمریکایی در روزهای آینده، هنگام انجام فعالیتهای روزمره هوشیار باشید.
آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کردهاند.
در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گستردهتر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.
