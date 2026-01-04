مردم آمریکا به اقدام نظامی در ونزوئلا اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون محلی راکفورد در ایالت ایلینوی آمریکا، مردم این منطقه در اعتراض به اقدام نظامی این کشور در ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور تجمع برگزار کردند.

این تجمع که با شعار «نه به جنگ علیه ونزوئلا» برگزار شد، معترضانی را گرد هم آورد که می‌گویند اقدامات دولت دونالد ترامپ ناقض قانون اساسی آمریکا است، جان شهروندان آمریکایی را به خطر می‌اندازد و نمونه‌ای از مداخله خارجی با انگیزه منافع نفتی به شمار می‌رود.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گسترده‌تر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.