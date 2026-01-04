اروگوئه «مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا» را محکوم کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: وزارت خارجه اروگوئه با انتشار بیانیه‌ای با محکوم‌کردن تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا اعلام کرد که با «دقت و نگرانی جدی» وقایع ونزوئلا را دنبال می‌کند و «مداخله نظامی یک کشور در خاک کشوری دیگر» را رد می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه دولت اروگوئه آمده است که دولت این کشور با «دقت و نگرانی جدی» تحولات ساعات اخیر در ونزوئلا را دنبال می‌کند. این تحولات شامل حملات هوایی ایالات متحده به تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های غیرنظامی ونزوئلا و گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت نیکولاس مادورو است.

‌در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است که «اروگوئه همان‌طور که همواره انجام داده، مداخله نظامی یک کشور در قلمرو کشور دیگر را رد کرده و بر اهمیت احترام به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد تأکید می‌ورزد.»

‌نکات کلیدی این بیانیه و واکنش‌های مرتبط در اروگوئه به قرار زیر است:

‌تأکید بر اصول بین‌المللی: وزارت خارجه اروگوئه بر این اصل اساسی تأکید کرد که دولت‌ها باید از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.

منطقه صلح: اروگوئه بار دیگر بر موضع اجماعی منطقه مبنی بر شناخت آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان «منطقه صلح و عاری از سلاح‌های هسته‌ای» تأکید کرد.

‌وضعیت شهروندان: وزارت خارجه اروگوئه اعلام کرد که در تماس مداوم با کنسولگری اروگوئه در کاراکاس است تا وضعیت شهروندان اروگوئه مقیم در آنجا را پیگیری کند.

‌واکنش رئیس‌جمهور یاماندو اورسی: رئیس‌جمهور اورسی در پیامی اعلام کرد که «هدف نمی‌تواند وسیله را توجیه کند» و خواستار جستجوی همیشگی برای راه حل مسالمت‌آمیز شد. وی همچنین برای بررسی این بحران، جلسه هیئت دولت را برای فردا فراخوانده است.

واکنش‌های سیاسی داخلی: ائتلاف «جبهه گسترده» (Frente Amplio) این اقدام را یک «تجاوز توجیه ناپذیر» نامید که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد، در حالی که برخی دیگر از سیاستمداران اروگوئه‌ای از سقوط احتمالی رژیم مادورو استقبال کرده اما همچنان نسبت به مداخله نظامی ابراز احتیاط یا مخالفت کرده‌اند.

‌دولت اروگوئه در پایان بیانیه خود از مقامات سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی (OEA) خواست تا از ابزارهای خود برای یافتن یک راه حل مثبت در این موقعیت دشوار استفاده کنند.

بیانیه «جبهه گسترده» علیه تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

دبیرخانه اجرایی جبهه گسترده (Frente Amplio) اروگوئه نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن «تهاجم» ایالات متحده به ونزوئلا را محکوم و آمریکا را به تلاش برای «در اختیار گرفتن منابع راهبردی» این «کشور برادر» متهم کرد؛ اشاره‌ای به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا که بزرگ‌ترین ذخایر جهان به شمار می‌رود.

در این بیانیه آمده است: «نیروی سیاسی ما این تجاوز را که تهدیدی برای صلح در سراسر منطقه ماست، قاطعانه محکوم می‌کند.»

همچنین تأکید شده که این رویداد یک «نقطه عطف» (قبل و بعد) در منطقه به شمار می‌آید، ناقض مقررات و حقوق بین‌الملل است و با «اقداماتی هولناک» روبه‌رو هستیم که نظام سیاسی اروگوئه باید درباره آن موضع‌گیری کند.

چندین جریان دیگر جبهه گسترده نیز درباره این رخداد موضع گرفتند. جنبش مشارکت مردمی (MPP) ــ بزرگ‌ترین جریان درون این ائتلاف و جریانی که رئیس‌جمهور یاماندو اورسی به آن تعلق دارد ــ ابراز تأسف کرد که ایالات متحده «جنگ» را به آمریکای لاتین آورده است.

در بیانیه این جریان آمده است:دولت ایالات متحده آمریکا، به رهبری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، از خط قرمزی غیرقابل‌قبول عبور کرده و جنگ را به خاک آمریکای جنوبی کشانده است. جبهه مشارکت مردمی همچنین معتقد است که ایالات متحده تحت تأثیر «وسواس برای تصاحب نفت ونزوئلا» دست به این اقدام زده؛ وسواسی که امروز «با بمب‌ها» خود را نشان می‌دهد.