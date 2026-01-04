به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایوون موئونگ‌کانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزی اعلام کرد این کشور تحولات ونزوئلا را با هدف تضمین امنیت شهروندان خود زیر نظر دارد.

او گفت: اندونزی همچنین از همه طرف‌ها می‌خواهد با کاهش تنش‌ها و از طریق گفت‌وگو، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز را در اولویت قرار دهند و هم‌زمان حفاظت از غیرنظامیان را مدنظر داشته باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزی تصریح کرد: جاکارتا بر احترام به حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد تاکید دارد.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.