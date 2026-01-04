  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

فراخوان بسیج عمومی در ونزوئلا برای دفاع از کشور

حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای خواهان بسیج سراسری برای دفاع از این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای طی روز گذشته اعلام کرد: ما در راستای بسیج عمومی و فوری تمام اعضای این حزب، رهبران جامعه مدنی، تیم‌های عملیات میدانی و تمام شهروندان ونزوئلا که دوست دار صلح هستند برای دفاع از کشور فراخوان می‌دهیم.

در این بیانیه آمده است: ما آماده دفاع از وطنمان در برابر هر حمله بیگانه ای هستیم. طرف آمریکایی اسناد و مدارکی را که نشان می‌دهد نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در قید حیات است ارائه دهد.

حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور که نقض تمام قوانین بین المللی به شمار می‌رود موجی از واکنش‌های منفی را در کشورهای مختلف به دنبال داشته است.

    • ایرانی IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      چه بسیجی؟ رئیس جمهور رو بردن تازه از خواب بیدار شدن.

