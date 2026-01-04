فراخوان بسیج عمومی در ونزوئلا برای دفاع از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای طی روز گذشته اعلام کرد: ما در راستای بسیج عمومی و فوری تمام اعضای این حزب، رهبران جامعه مدنی، تیم‌های عملیات میدانی و تمام شهروندان ونزوئلا که دوست دار صلح هستند برای دفاع از کشور فراخوان می‌دهیم.

در این بیانیه آمده است: ما آماده دفاع از وطنمان در برابر هر حمله بیگانه ای هستیم. طرف آمریکایی اسناد و مدارکی را که نشان می‌دهد نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در قید حیات است ارائه دهد.

حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور که نقض تمام قوانین بین المللی به شمار می‌رود موجی از واکنش‌های منفی را در کشورهای مختلف به دنبال داشته است.