صادرات نفت ونزوئلا متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آمارهای به دست آمده از مؤسسات رهگیری خطوط کشتیرانی نشان می‌دهد که در پی حمله نظامی و ربایش نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، و همسرش توسط دولت آمریکا، صادرات نفت این کشور آمریکای لاتین هم به طور کامل متوقف شده است.

طی روزهای گذشته البته با تشدید محاصره ونزوئلا از سوی ارتش آمریکا، صادرات نفت این کشور به حداقل رسیده بود اما از روز گذشته بارگیری نفتکش‌ها در بندر خوزه به عنوان مهم‌ترین بندر صادرات نفت ونزوئلا به طور کامل متوقف شده است.

چهار منبع آگاه اعلام کردند که نفتکش‌هایی که از قبل بارگیری کرده اند هنوز درخواست حرکت نداده و نفتکش‌هایی که بارگیری نکرده‌اند هم در حال ترک ساحل ونزوئلا هستند.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که روز شنبه هیچ نفتکشی در ونزوئلا بارگیری نشده است.

با توجه به شرایط پیش آمده به نظر می‌رسد شرکت نفت دولتی ونزوئلا مجبور شود تولید نفت در تأسیسات خود را کاهش دهد چرا که طی هفته‌های گذشته تعدادی از نفتکش‌های حاضر در سواحل ونزوئلا حتی به عنوان انبارهای شناور نفت خود را بارگیری کرده‌اند و امکان بارگیری بیشتر وجود ندارد.