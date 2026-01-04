معترضان در فیلادلفیا خواستار استیضاح ترامپ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای محلی «دبیلیو اچ وای وای»، مردم فیلادلفیا از ساختمان شهرداری این شهر تا مرکز جذب نیروهای مسلح آمریکا در خیابان اسپرینگ گاردن راهپیمایی کردند تا به حملات نظامی آمریکا در ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو و همسرش اعتراض کنند.

دیوید گیبسون یکی از برگزارکنندگان این راهپیمایی، گفت: کنگره باید قدرت خود را پس بگیرد. آنها قرار است نماینده مردم باشند. ما هستیم که باید تصمیم بگیریم به جنگ برویم یا نه.

معترضان آمریکایی شعار «زنده باد ونزوئلا» سر دادند و پلاکاردهایی با عناوین «نه به جنگ علیه ونزوئلا»، «پایان امپریالیسم آمریکا» و «نه به خون برای نفت» در دست داشتند.

بتسی پیت، سردبیر روزنامه ورکرز ورلد نیز در این تجمع گفت: تهاجم آمریکا به ونزوئلا چیزی جز دزدی دریایی نیست و کوچک‌ترین توجیهی ندارد. این یک جنایت جنگی علیه مردم ونزوئلا، علیه تمام مردم آمریکای لاتین و کارائیب و در نهایت علیه مردم تحت ستم آمریکا است.

اولیویا دی‌نوتچی فعال ضدجنگ از گروه کودپینک نیز گفت: مخالف خرج میلیاردها دلار مالیات آمریکایی‌ها در جنگ‌های بی‌پایان در سراسر جهان، تخریب محیط زیست، و بی‌ثبات کردن کشورها و بازگشت امپریالیسم هستیم.

دی‌نوتچی ابراز امیدواری کرد مردم به اعتراض ادامه دهند و کنگره برای استیضاح ترامپ اقدام کند.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گسترده‌تر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.