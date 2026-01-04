  1. بین الملل
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

چین خواستار آزادی فوری مادورو شد

وزارت امور خارجه چین از آمریکا خواست تا رئیس‌جمهوری ونزوئلا را به صورت فوری آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا باید به صورت فوری، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش را آزاد کند و مسائل را از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل‌وفصل کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه چین آمده است: آمریکا باید امنیت شخصی مادورو و همسرش را تضمین کند.

وزارت امور خارجه چین تأکید کرد که ربایش مادورو و همسرش نقض حقوق بین‌الملل و هنجارهای بین‌المللی است.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گسترده‌تر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.

