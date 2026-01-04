بلومبرگ: روبیو نقش محوری را در ونزوئلا ایفا خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بین المللی بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نقش محوری را در اداره ونزوئلا بر عهده خواهد گرفت.

این در حالی است که رسانه های آمریکایی، پیشتر روبیو را مغز متفکر اقدامات دولت دونالد ترامپ در نیمکره غربی و در آمریکای لاتین اعلام کرده بودند.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گسترده‌تر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.