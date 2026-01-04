  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

بلومبرگ: روبیو نقش محوری را در ونزوئلا ایفا خواهد کرد

بلومبرگ: روبیو نقش محوری را در ونزوئلا ایفا خواهد کرد

در شرایطی که دولت کاراکاس بر دفاع ازحاکمیت این کشور تاکید دارد یک رسانه بین‌المللی، وزیر امور خارجه آمریکا را مسئول مدیریت اوضاع ونزوئلا پس از ربایش رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بین المللی بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نقش محوری را در اداره ونزوئلا بر عهده خواهد گرفت.

این در حالی است که رسانه های آمریکایی، پیشتر روبیو را مغز متفکر اقدامات دولت دونالد ترامپ در نیمکره غربی و در آمریکای لاتین اعلام کرده بودند.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گسترده‌تر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.

کد خبر 6711898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها