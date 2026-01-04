  1. بین الملل
سفیر روسیه: اوضاع در کاراکاس آرام است؛ احتمال حملات بیشتر وجود دارد

سفیر روسیه در ونزوئلا گفت اوضاع در این کشور آرام و تحت کنترل است اما احتمال حملات بیشتر آمریکا وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی ملیک-بغداساروف» سفیر روسیه در ونزوئلا به خبرگزاری تاس گفت اوضاع در پایتخت این کشور آرام است و همه چیز به‌طور کامل تحت کنترل مقامات قرار دارد.

وی افزود: سفارت روسیه و نمایندگی‌های آن در ونزوئلا، در جریان این حمله آسیبی ندیده‌اند.

این دیپلمات روس تأکید کرد: هیچ‌یک از اتباع روسیه در میان کشته‌شدگان یا مجروحان نیستند. ما همچنان اوضاع را به‌دقت زیر نظر داریم.

بغداساروف گفت: سفارت به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و در تماس مستمر با مسکو، دولت ونزوئلا و نهادهای مجری قانون است که به‌شکل هماهنگ عمل می‌کنند. تدابیر امنیتی نیز تشدید شده است.

وی افزود: ما از مردم می‌خواهیم دچار وحشت نشوند، از حضور در اماکن شلوغ خودداری کنند و همچنین به مراکز نظامی، انرژی و ارتباطی که ممکن است در صورت حملات بیشتر هدف قرار گیرند نزدیک نشوند.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گسترده‌تر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.

