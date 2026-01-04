به گزارش خبرگزاری مهر، لری جانسون افسر بازنشسته سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و مسئول سابق وزارت خارجه این کشور در گفتگو با اسپوتنیک تاکید کرد: عملیات آمریکا علیه ونزوئلا با هدف روی کار آوردن یک دولت سرسپرده در این کشور صورت گرفت تا واشنگتن بتواند کنترل منابع ونزوئلا را به دست بگیرد.

وی افزود: هدف نهایی پول است. من مطمئن نیستم چه جریان‌هایی از ترامپ و روبیو حمایت مالی می‌کنند اما از تاریخچه خانواده روبیو مطلع هستیم. خواهر او با یکی از اعضای باند مواد مخدر ازدواج کرده است. همه چیز به تأمین مالی صنایع نفت آمریکا و به دست گرفتن مجدد کنترل ونزوئلا برمی گردد. به محض اکتشاف نفت در ونزوئلا رئیس جمهور وقت تبدیل به عامل سیا شد اما به قدرت رسیدن چاوز و مادورو باعث شد کنترل ونزوئلا از دست سیا خارج شود. ما می‌خواهیم تنها آمریکا کنترل ونزوئلا را داشته باشد نه کشور دیگری.

جانسون گفت: آمریکا تلاش می‌کند نظام کوبا را نیز تغییر دهد. واشنگتن در ایجاد تغییرات در حاکمیت کوبا بعد از ۶۵ سال شکست خورده است. این یک سیاست احمقانه است. اگر می‌خواهید نظام کوبا را تغییر دهید باید درهای آمریکا را باز کرده و تبادلات تجاری کامل برقرار کنید. بازداشت مادورو و همسرش نقض آشکار قوانین بین المللی است. باید دیگر کشورهایی مثل روسیه یا هند با این اقدام موافق هستند یا به شدت آن را محکوم می‌کنند که همین کار را هم باید انجام دهند. آمریکا به خاطر جنگ اوکراین از روسیه انتقاد می‌کند اما باید بداند که روسیه در معرض حمله از سمت اوکراین قرار گرفته بود. این در حالی است که آمریکا هیچ بهانه‌ای برای این حمله علیه ونزوئلا ندارد. این کشور مدعی اجرای قوانین بین المللی است.

وی اضافه کرد: ما دست کم با مخالفت بخشی از مردم ونزوئلا با اقدامات آمریکا رو به رو خواهیم بود. در آن زمان ترامپ مجبور به اعزام نیروی زمینی به این کشور می‌شود. نگه داشتن کنترل یک کشور برای آمریکا دشوار است همان طور که در عراق و افغانستان شاهد آن بودیم. اگر مردم ونزوئلا دست به کشتار نظامیان آمریکایی بزنند می‌شود تروریسم اما اگر این اتفاق در انگلیس بیافتد می‌شود نبرد برای آزادی.