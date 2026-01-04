به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، برنی سندرز، سناتور برجسته کنگره آمریکا، فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به ونزوئلا را محکوم کرد.

وی گفت: ترامپ با دور زدن کنگره، آمریکا را وارد جنگ کرده است.

این سناتور کنگره آمریکا تأکید کرد که اقدام واشنگتن علیه کاراکاس، بی‌ثباتی را در جهان افزایش می‌دهد و ذهنیت خطرناک امپریالیستی را دوباره احیا می‌کند.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گسترده‌تر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.