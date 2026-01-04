  1. بین الملل
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

سندرز: حمله به ونزوئلا بی‌ثباتی را در جهان افزایش می‌دهد

سندرز: حمله به ونزوئلا بی‌ثباتی را در جهان افزایش می‌دهد

یک سناتور برجسته کنگره آمریکا، حمله این کشور به ونزوئلا را عامل افزایش بی‌ثباتی در جهان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، برنی سندرز، سناتور برجسته کنگره آمریکا، فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به ونزوئلا را محکوم کرد.

وی گفت: ترامپ با دور زدن کنگره، آمریکا را وارد جنگ کرده است.

این سناتور کنگره آمریکا تأکید کرد که اقدام واشنگتن علیه کاراکاس، بی‌ثباتی را در جهان افزایش می‌دهد و ذهنیت خطرناک امپریالیستی را دوباره احیا می‌کند.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گسترده‌تر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.

