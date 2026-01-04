وال استریت ژورنال: اثبات اتهامات آمریکا علیه مادورو آسان نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا که جمعه شب توسط آمریکا بازداشت شد، قرار است در دادگاه فدرال نیویورک محاکمه شود. رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که نبرد حقوقی سختی برای اثبات اتهامات او در دادگاه شکل بگیرد.

براساس این گزارش ریاست دادگاه رسیدگی به پرونده مادورو را قاضی آلوین هلرستین از دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک بر عهده خواهد داشت. هلرستین که در سال ۱۹۹۸ از سوی بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا منصوب شد هم‌اکنون ۹۳ سال سن دارد و یهودی تبار است.

آسوشیتدپرس نوشت: کارشناسان معتقدند اثبات اتهام قاچاق مواد مخدر علیه مادورو کار ساده‌ای نخواهد بود.

برایان نارهان، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا به وال‌استریت ژورنال گفت: اثبات اینکه کارتل خورشید واقعاً وجود دارد و اینکه مادورو هدایت آن را بر عهده داشته، می‌تواند بسیار دشوار باشد.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

در شرایطی که واشنگتن، کاراکاس را به حملات گسترده‌تر تهدید کرده، معاون مادورو بر مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا تاکید کرد.