به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «پناه گرم» در راستای حمایت از آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، با استقرار دو اتوبوس مجهز به امکانات گرمایشی در میدان تجریش و دو ون گشت‌زن در سطح منطقه یک، به شناسایی، جذب، اسکان و اطعام افراد بی‌خانمان در شب‌های سرد زمستان می‌پردازد.

سلیمه رودکی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک گفت: در راستای خدمات‌رسانی به افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب، کارتن‌خواب‌ها، بی‌خانمان‌ها و درراه‌ماندگان، مرکز خدمات اجتماعی این معاونت با همکاری سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی، اقدام به استقرار دو دستگاه اتوبوس گرم در میدان تجریش کرد.

رودکی افزود: در این طرح، دو دستگاه ون به همراه دو مددکار و دو ضابط قضائی، در دو شیفت ۸ ساعته و در شب‌های پربارش و سرد، در ۳ شیفت کاری اقدام به گشت‌زنی در سطح منطقه کرده و نسبت به شناسایی، جذب، اسکان و اطعام مددجویان در اتوبوس‌های گرم مستقر در میدان تجریش که مجهز به پتو و بخاری هستند، اقدام می‌کنند.

وی اظهار داشت: این اتوبوس‌ها هر شب از ساعت ۲۲ لغایت ۶ صبح در میدان تجریش مستقر بوده و به‌طور میانگین هر شب حدود ۱۵ نفر از بی‌پناهان و بی‌خانمان‌ها به اتوبوس‌های گرم هدایت شده و با وعده شام پذیرایی می‌شوند.

رودکی در پایان افزود: اجرای این طرح هر شب تا پایان فصل سرد سال ادامه خواهد داشت و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده بی‌خانمان‌ها، درراه‌ماندگان و افرادی که به هر دلیل در سرمای زمستان پناهی ندارند، با سامانه ۱۳۷ یا شماره ۹۶۰۱۶۵۱۲ تماس بگیرند.