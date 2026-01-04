  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

استقرار دو اتوبوس برای اسکان بی خانمان‌ها در میدان تجریش

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران گفت: در راستای خدمات‌رسانی به افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب اقدام به استقرار دو دستگاه اتوبوس گرم در میدان تجریش کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «پناه گرم» در راستای حمایت از آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، با استقرار دو اتوبوس مجهز به امکانات گرمایشی در میدان تجریش و دو ون گشت‌زن در سطح منطقه یک، به شناسایی، جذب، اسکان و اطعام افراد بی‌خانمان در شب‌های سرد زمستان می‌پردازد.

سلیمه رودکی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک گفت: در راستای خدمات‌رسانی به افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب، کارتن‌خواب‌ها، بی‌خانمان‌ها و درراه‌ماندگان، مرکز خدمات اجتماعی این معاونت با همکاری سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی، اقدام به استقرار دو دستگاه اتوبوس گرم در میدان تجریش کرد.

رودکی افزود: در این طرح، دو دستگاه ون به همراه دو مددکار و دو ضابط قضائی، در دو شیفت ۸ ساعته و در شب‌های پربارش و سرد، در ۳ شیفت کاری اقدام به گشت‌زنی در سطح منطقه کرده و نسبت به شناسایی، جذب، اسکان و اطعام مددجویان در اتوبوس‌های گرم مستقر در میدان تجریش که مجهز به پتو و بخاری هستند، اقدام می‌کنند.

وی اظهار داشت: این اتوبوس‌ها هر شب از ساعت ۲۲ لغایت ۶ صبح در میدان تجریش مستقر بوده و به‌طور میانگین هر شب حدود ۱۵ نفر از بی‌پناهان و بی‌خانمان‌ها به اتوبوس‌های گرم هدایت شده و با وعده شام پذیرایی می‌شوند.

رودکی در پایان افزود: اجرای این طرح هر شب تا پایان فصل سرد سال ادامه خواهد داشت و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده بی‌خانمان‌ها، درراه‌ماندگان و افرادی که به هر دلیل در سرمای زمستان پناهی ندارند، با سامانه ۱۳۷ یا شماره ۹۶۰۱۶۵۱۲ تماس بگیرند.

