به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح آسیابی اظهار کرد: در جریان بارشهای روزهای اخیر، راهداران استان قزوین بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی فعال بوده و عملیات برفروبی، نمکپاشی و ایمنسازی راهها بهویژه در محورهای کوهستانی انجام شده است.
وی افزود: در این مدت، ۱۵۰ نفر از مسافران و درراهماندگان بهصورت موقت در راهدارخانههای استان اسکان داده شدند که این اقدام با هدف حفظ ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی صورت گرفت.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین با اشاره به آمادگی کامل مجموعه راهداری تصریح کرد: در حال حاضر ۳۳ باب راهدارخانه فعال، ۵۳۰ راهدار، ۳۵ تیم راهداری و ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین در محورهای استان در حالت آمادهباش قرار دارند.
آسیابی در پایان خاطرنشان کرد: راهداران استان با حضور مستمر در محورهای برفگیر و حساس، تلاش میکنند ضمن باز نگه داشتن راهها، شرایط تردد ایمن و روان را برای کاربران جادهای فراهم کنند.
