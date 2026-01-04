به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز، یکشنبه ۱۴ دی ماه در جلسه ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد)، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آسیبهای اجتماعی بزرگترین تهدید پیشروی کشور است، گفت: پیشگیری و مداخله در آسیبهای اجتماعی امروز به یکی از اصلیترین اولویتهای آموزش و پرورش تبدیل شده و این موضوع بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای نخستین بار به سمت «تصویر دقیق وضعیت موجود» حرکت کرده است، افزود: در حوزه آسیبهای روانی، اطلس ملی طراحی شده و سال گذشته حدود ۸ میلیون دانشآموز غربالگری شدند و امسال این عدد به بیش از ۱۴ میلیون دانشآموز رسیده که معادل حدود ۹۰ درصد جامعه هدف است. بر اساس این دادهها، اطلاعات دقیقی از میزان افسردگی، پرخاشگری و سایر آسیبها به تفکیک استان، منطقه، مدرسه، جنسیت و مقطع تحصیلی در اختیار داریم.
کاظمی با اشاره به حوزه آسیبهای اجتماعی نیز تصریح کرد: با راهاندازی سامانه رصد نماد و دریافت اطلاعات از مدیران مدارس، اطلس آسیبهای اجتماعی نیز در حال تکمیل است و بر اساس آن، دانشآموزان در معرض آسیب شناسایی و برای آنها مسیر مداخله و پیشگیری طراحی شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اقدامات انجامشده در دو مسیر «مداخله فوری» و «پیشگیری هدفمند» دنبال میشود، گفت: در موارد حاد مانند خودکشی، پرخاشگری یا اعتیاد، تیمهای مداخله در فوریتهای اجتماعی با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاهها وارد عمل میشوند.
وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری برنامههای ایجابی فرهنگی، ورزشی، عبادی و اوقات فراغت بهصورت متمرکز در ۱۰۰ منطقه هدف اجرا شده است.
کاظمی با تأکید بر نقش کلیدی قوه قضائیه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: شورای عالی پیشگیری از جرم قوه قضائیه بالاترین مرجع سیاستگذاری در این حوزه است و حضور و حمایت معاونت پیشگیری و شخص دکتر جهانگیر نقش تعیینکنندهای در پیشبرد نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان داشته است.
وزیر آموزش و پرورش از ثبت بیش از ۲۱ هزار مورد ارجاع بیندستگاهی در سامانه نماد طی سال گذشته خبر داد و گفت: این ارجاعات با همکاری ۱۴ دستگاه عضو ائتلاف نماد انجام شده و بخش قابل توجهی از دانشآموزان خدمات درمانی و حمایتی دریافت کردهاند. بسیاری از موارد نیز در سطح مدرسه و مراکز مشاوره آموزش و پرورش مدیریت و درمان شده است.
وی با اشاره به تقویت زیرساختها، افزود: تصویب و ابلاغ نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان، فعالسازی خط ۱۵۷۰، توسعه مراکز مشاوره و راهاندازی ابرسامانه هوشمند نماد با صدها محتوای تخصصی و پروتکل مداخله، از جمله اقداماتی است که مسیر کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را روشن، علمی و امیدوارکننده کرده است.
وزیر آموزش و پرورش، در این جلسه با اشاره به نقش مدرسه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، گفت: اگر بتوانیم دانشآموزانی را که از مدرسه خارج شدهاند به چرخه آموزش بازگردانیم، بزرگترین خدمت را به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی انجام دادهایم.
وی با بیان اینکه آموزش عمومی باید در کشور اجباری شود، افزود: لایحهای با همکاری قوه قضائیه در حال تدوین است تا آموزش عمومی بهعنوان یک الزام قانونی دنبال شود و هیچ کودکی به دلیل فقر، شرایط اجتماعی یا خانوادگی از تحصیل بازنماند.
کاظمی با تشریح اقدامات وزارت آموزش و پرورش در حوزه بازماندگان از تحصیل، تصریح کرد: آمار بازماندگان بهصورت دقیق و پالایششده از طریق سامانهها استخراج میشود و سال گذشته حدود ۳۰ هزار دانشآموز بازمانده شناسایی و به مدرسه بازگردانده شدند.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی بخش ارجاع در سامانه نماد خبر داد و گفت: این بخش امکان ارجاع هدفمند، محرمانه و بیندستگاهی دانشآموزان در معرض آسیب را فراهم میکند و با همکاری ۱۴ دستگاه عضو ائتلاف نماد، مسیر مداخله و درمان را تسهیل خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت شکلگیری «میز نماد» در استانها از مدیران کل خواست با حساسیت بیشتر، روند ارجاع، پیگیری و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی دانشآموزان را دنبال کنند.
