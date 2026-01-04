  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

انهدام باند خرابکاری با هدف حمله به مراکز نظامی و دولتی در قزوین

انهدام باند خرابکاری با هدف حمله به مراکز نظامی و دولتی در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی قزوین از شناسایی و دستگیری اعضای باند ۴ نفره خرابکاری که قصد داشتند به مراکز دولتی و نظامی یکی از شهرهای قزوین حمله کنند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی از انهدام باند چهار نفره خرابکاری در قزوین خبر داد و اظهار کرد: مأموران سازمان اطلاعات انتظامی استان با همکاری سازمان اطلاعات سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با انجام یکسری اقدامات تخصصی و فنی مطلع شدند افرادی با تشکیل تیمی خرابکارانه قصد اقدامات ضد امنیتی و حمله به برخی از مراکز نظامی و دولتی در استان قزوین را دارند که بلافاصله وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه در اقدامی غافلگیرانه و مشترک ۴ عضو این باند دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند افزود: همه این افراد دارای سابقه دستگیری در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بوده و به تصمیم خود برای حمله به اماکن دولتی و نظامی با هدف ایجاد ناامنی اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان قزوین بر تداوم اشراف اطلاعاتی و برخورد قاطع با عناصر خودفروخته و مخل امنیت اعلام کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و امید است شهروندان عزیز فریب رسانه‌های بیگانه و تبلیغات سو آنها را نخورند و هر گونه اخبار و موضوع مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6712176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      35 36
      پاسخ
      ماشاا... سربازان گمنام امام زمان ♥️🇮🇷♥️
    • رضا IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      34 23
      پاسخ
      اعدام
    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      مهدی اعدام بدون تعارف
    • کا IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      خداروشکر خدا پشته پناهتون باشه انشالله سلامت باشید همیشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها