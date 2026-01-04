نخست وزیر انگلیس: برای پایان مادورو اشکی نریختیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کر استارمر نخست وزیر انگلیس در واکنش به تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش به نیویورک ادعا کرد: دولت انگلیس در روزهای آینده در مورد وضعیت در حال تحول کاراکاس با همتایان آمریکایی خود گفتگو خواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس در ادامه مادورو را «نامشروع» خواند و مدعی شد: ما برای پایان رژیم او اشکی نریختیم!

کر استارمر سپس بدون اشاره به نقض تمامی کنوانسیون‌های بین المللی در تجاوز آشکار به یک کشور مستقل، ادعا کرد که لندن مدت‌هاست از تغییر سیاسی در ونزوئلا حمایت می‌کند!

وی سپس افزود: ما (نیکلاس) مادورو را رئیس جمهور نامشروع می‌دانیم و برای پایان رژیم او اشکی نریختیم.