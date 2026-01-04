کلمبیا بیش از ۳۰ هزار نظامی را در مرز با ونزوئلا مستقر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان امروز یکشنبه خبر داد که «پدرو سانچز سوارز» وزیر دفاع کلمبیا گفته است بیش از ۳۰ هزار نظامی کلمبیایی در امتداد مرز این کشور با ونزوئلا مستقر شده‌اند.

سی‌ان‌ان در این گزارش اضافه کرد که وزیر دفاع کلمبیا می‌گوید: سربازان مناطقی را که ۲ سازمان مرتبط با قاچاق مواد مخدر در آنها مستقر هستند، در اولویت هدف خود قرار داده‌اند.

پس از ماه‌ها لشکرکشی و تحرکات نظامی آمریکا در دریای کارائیب، بامداد شنبه نیروهای مسلح این کشور با فرمان ترامپ تجاوز مستقیم به خاک ونزوئلا انجام دادند و بنا بر گزارش‌ها چندین مرکز مهم نظامی را به شدت موشکباران کردند.

همزمان رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به همراه همسرش در جریان عملیاتی ویژه دستگیر و به مکانی نامشخص در خارج از این کشور منتقل شده‌اند.