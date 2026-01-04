بیانیه اسپانیا، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک و اروگوئه درباره ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اسپانیا، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک و اروگوئه امروز یکشنبه با صدور بیانیهای نسبت به تحولات اخیر در ونزوئلا نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و هرگونه اقدام نظامی یکجانبه در خاک این کشور را محکوم کردند.
در بیانیه صادره از سوی اسپانیا، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک و اروگوئه آمده است: ما نگرانی عمیق خود را ابراز داشته و اقدامات نظامی که به طور یکجانبه در خاک ونزوئلا اجرا شده است را رد میکنیم. ما تأکید میکنیم که اوضاع ونزوئلا باید تنها از طریق مسالمتآمیز، از طریق گفتگو، مذاکره و احترام به اراده مردم ونزوئلا حل و فصل شود.
بیانیه مذکور سپس اضافه میکند: تنها یک فرآیند سیاسی جامع به رهبری ونزوئلا میتواند به یک راهحل دموکراتیک و پایدار منجر شود. ما نگرانی خود را در مورد هرگونه تلاش برای تصاحب منابع طبیعی کشورها توسط یک کشور خارجی ابراز میداریم، زیرا این امر مغایر با قوانین بینالمللی و تهدیدی برای ثبات در منطقه است.
نظر شما