واکنش تند کره شمالی به تجاوز آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کره شمالی امروز یکشنبه در واکنش به تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش به نیویورک تصریح کرد: حملات آمریکا علیه ونزوئلا خطرناکترین نوع تجاوز علیه حاکمیت است.
کره شمالی اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا را که منجر به ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به نیویورک پس از تجاوز به کاراکاس، پایتخت این کشور آمریکای جنوبی و سایر مناطق در روز شنبه شد، محکوم کرد.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) عصر امروز یکشنبه به وقت محلی گزارش داد که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری دموکراتیک خلق کره، مداخله آمریکا در ونزوئلا را «اقدامی خودخواهانه» خواند که میتواند منجر به بیثباتی بیشتر در بحبوحه «وضعیت منطقهای پیشتر تضعیف شده» شود.
به گفته رسانههای دولتی کره شمالی، این بیانیه در پاسخ به پرسش خبرگزاری مرکزی کره شمالی در مورد «نقض وحشیانه حاکمیت ونزوئلا» توسط ایالات متحده منتشر شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری دموکراتیک خلق کره در این خصوص گفت: این حادثه نمونه دیگری است که بار دیگر به وضوح ماهیت سرکش و وحشیانه واشنگتن که جامعه بینالمللی مدت هاست بارها شاهد آن بوده است را تأیید میکند.
این مقام رسمی تأکید کرد که وزارت امور خارجه جمهوری دموکراتیک خلق کره «اقدام سلطهجویانه ایالات متحده در ونزوئلا را به عنوان جدیترین شکل تجاوز به حاکمیت و نقض آشکار منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی به شدت محکوم میکند.»
وی سپس از جامعه بینالمللی خواست تا جدیت اوضاع در ونزوئلا را به رسمیت بشناسد، در ادامه پیامدهای این تجاوز را «فاجعهبار» توصیف کرد و از سایر کشورها خواست تا به «نقض حاکمیت سایر کشورها توسط ایالات متحده» اعتراض و آن را محکوم کنند.
