بولتون: دولت ونزوئلا پابرجاست، فقط مادورو نیست؛ پیروزی توخالی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ که پس از ترک کابینه نخست وی از منتقدان سرسخت رئیس جمهور آمریکا به شمار میآید، در یادداشتی برای تلگراف در خصوص تجاوز کشورش به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش نوشت: آمریکا نیکولاس مادورو دیکتاتور ونزوئلا و همسرش را با موفقیت بازداشت کرد و آنها را به نیویورک فرستاد. اگرچه اطلاعات هنوز ناقص است، اما چهرههای کلیدی کاراکاس مانند دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور، ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع و خورخه رودریگز رئیس پارلمان ملی، همچنان در کاراکاس هستند. این بدان معناست که تا به امروز، دولت ونزوئلا هنوز پابرجاست و فقط مادورو را ندارد. اظهارات ترامپ از فلوریدا هیچ نشانهای از درک این موضوع توسط او را نشان نداد. کسی باید سریعاً این موضوع را به او خبر بدهد.
مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ ادامه داد: ترامپ اعلام کرد که آمریکا، ونزوئلا را تا زمان وقوع یک گذار امن اداره خواهد کرد، اما به هیچ وجه اشارهای به چگونگی یا زمان وقوع این اتفاق نکرد. نکته قابل توجه این است که او تلویحاً اشاره کرد که کنترل ایالات متحده بر کاراکاس میتواند طولانی باشد و (استقرار) «نیروهای زمینی» را رد نکرد. اینکه این امر چگونه اتفاق خواهد افتاد، صرفاً به تخیل شما بستگی دارد. همانطور که به تخیل ترامپ بستگی دارد.
جان بولتون اضافه کرد: در این برهه، با توجه به عدم قطعیت در مورد اقدامات نظامی آتی واشنگتن، اگر مادورو تنها هدف باشد، این یک پیروزی توخالی است. بسیار مهم خواهد بود که مشخص شود آیا و تا چه حد مخالفان ونزوئلا از حملهای که منجر به دستگیری مادورو شد، مطلع بودهاند یا آن را تسهیل کردهاند. آیا کاخ سفید در برنامهریزیهای احتمالی خود از کمک مخالفان استفاده کرده است؟ به عنوان مثال، آیا رهبران مخالفان با چهرههای مهم کاراکاس تماس گرفتهاند، تلاش کردهاند تا چاویستاها را متفرق کنند، بازیگران کلیدی آن را در مقابل یکدیگر قرار دهند و به کسانی که برای حمایت از مخالفان به دولت بپیوندند، وعده عفو عمومی بدهند؟ واشنگتن چه کمک دیگری میتواند ارائه دهد؟
