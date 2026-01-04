  1. بین الملل
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۱

تجمعات گسترده مردمی در حمایت از مادورو در کاراکاس و ایالت‌های ونزوئلا

تجمعات گسترده مردمی در حمایت از مادورو در کاراکاس و ایالت‌های ونزوئلا

تجمعات گسترده مردمی در حمایت از مادورو در کاراکاس و ایالت‌های ونزوئلا همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از ونزوئلا گزارش داد که مردم ونزوئلا در پایتخت و چندین ایالت این کشور در تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده‌ای شرکت کرده‌اند تا حمایت خود را از نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، نشان دهند.

مقام‌های دولت ونزوئلا حضور گسترده مردمی را نمونه‌ای از پایبندی ملت به حاکمیت و مقاومت در برابر مداخلات خارجی توصیف کرده‌اند.

لازم به ذکر است که آمریکا بنا به دستور رئیس جمهور این کشور روز شنبه اقدام به حمله نظامی به ونزوئلا و بمباران مناطقی از این کشور کرد. نظامیان آمریکایی نیز با نقض تمام قوانین بین المللی نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش را ربودند.

