به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ که پس از ترک کابینه نخست وی از منتقدان سرسخت رئیس جمهور آمریکا به شمار میآید، در مصاحبه با بلومبرگ اعلام کرد: اگر مابقی دولت مادورو فردا سقوط کند، من خوشحالترین فرد خواهم بود.
مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ در واکنش به توهمات ادعایی مطرح از سوی رئیس جمهور کشورش، گفت: هر کسی که فکر میکند صنعت نفت ونزوئلا قرار است ظرف چند هفته یا چند ماه یا حتی چند سال از خاکستر بیرون بیاید، نمیداند که اوضاع چقدر بد است.
جان بولتون در مورد طرح نفتی ادعایی ترامپ برای ونزوئلا نیز اضافه کرد: اگر برنامهریزی شما مبتنی بر واقعیت نباشد، وقتی واقعیت بالاخره بر ملا شود، هیچ طرح جایگزینی نخواهی داشت.
وی سپس به سرکرده شورشیان غربگرا در ونزوئلا (ماریا کورینا ماچادو) نیز چنین توصیه کرد: توصیه من این است: مدال جایزه صلح نوبلی را که گرفتید، به دونالد ترامپ بدهید. در غیر این صورت، میدانید که او چه خواهد کرد. تئودور روزولت به خاطر میانجیگری در جنگ بین روسیه و ژاپن در دوران ریاست جمهوریاش، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. و جایزه نوبل او بر دیوار اتاق روزولت در کاخ سفید آویزان است. من اخیراً نگران شدم که ترامپ بخواهد آن را از روی دیوار بردارد تا بتواند آن را برای خودش داشته باشد؛ بنابراین مدال را به او بده. شاید این مشکل را حل کند.
